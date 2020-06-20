«Рубин» сообщил, что Олег Данченко получил травму

Защитник казанского «Рубина» Олег Данченко будет вынужден пропустить матч с «Уралом» по причине повреждения, сообщает пресс-служба клуба.

«Олег Данченко получил на тренировке небольшое повреждение и, к сожалению, пропустит встречу. В ближайшее время защитник вернётся в общую группу», — говорится в сообщении «Рубина» в «Твиттере» с представлением основного состава команды на матч 23-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом».

Отметим, что в текущем сезоне РПЛ защитник Данченко провёл 19 матчей и сделал две результативных передачи в составе казанской команды. Ранее фланговый игрок выступал за российские «Енисей» и «Анжи», а также за донецкий «Шахтёр».

«Рубин» после 22 туров чемпионата России занимает 14-е место. Матч казанцев с «Уралом» начнётся в 14:00 мск.