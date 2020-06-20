Агент Луиса: на высоком уровне Давиду осталось выступать три или четыре года

Агент защитника «Арсенала» Давида Луиса Киа Джубарчан рассказал о перспективах бразильца в лондонском клубе.



«Наступает момент, когда до окончания контракта Давиду остаётся менее двух недель. Игрок находится в критической точке карьеры — на высоком уровне ему осталось выступать три или четыре года.



Ситуация такова, что для большинства клубов дедлайном по переговорам с игроками является 22 июня. Соответственно, всё решится в течение недели», — цитирует Джубарчана Talksport.



Напомним, Луис провёл чудовищный матч с «Манчестер Сити» в минувшую среду, 17 июня. Выйдя на замену в ходе первого тайма и проведя на поле менее получаса, он успел стать соавтором двух голов соперника и получить красную карточку.

Давид Луис взял на себя вину за разгромное поражение «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити»