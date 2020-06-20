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Гончаренко: ЦСКА попытался что-то изменить в атаке и обороне. Посмотрим, что получится

Гончаренко: ЦСКА попытался что-то изменить в атаке и обороне. Посмотрим, что получится
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» и рассказал о подготовке команды во время паузы.

«Настроение хорошее, кажется, пауза была так давно. Втянулись в нужный ритм и даже не вспоминаем о карантине. Как проходили тренировки во время паузы? Чтобы контролировать состояние игроков, тренировались в Zoom, присылали ребятам задания по WhatsApp. Исходя из того сколько времени потратили, чтобы втянуться, у команды было очень хорошее состояние после перерыва. Когда работаешь без контроля, можешь взять паузу, а когда тренируешься в Zoom, под жёстким контролем, нужно всё выполнять от и до.

Какие выводы сделали, покажет оставшаяся часть чемпионата. Попытались что-то изменить в атаке и обороне, чтобы улучшить результат. Посмотрим, что из этого получится. Нужно верить в то, что делаем. Мы видели чемпионаты, которые возобновляются. Первые туры смотрелись тяжело, потом все разбежались, стали лучше смотреться трибуны, появился интершум. Сейчас команды, на мой взгляд, вернулись в обычный режим. Нам нужен высокий ритм игры, чтобы превосходить соперников.

Сложно сказать, какое влияние могут оказать болельщики на игру, но, в любом случае, это лучше, чем совсем без зрителей. Хоть мы этого и не увидим во время матча, будет лучше, если картинка с матча будет имитировать полный стадион, как это делается сейчас в Испании, Италии, Германии. Есть масса вариантов — фотографии болельщиков и так далее, чтобы создать правильную картинку.

План на матч с «Зенитом» у тренерского штаба готов», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

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