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Нескольких болельщиков «Спартака» задержали на входе на стадион перед матчем с «Арсеналом»

Нескольких болельщиков «Спартака» задержали на входе на стадион перед матчем с «Арсеналом»
Футбол / РПЛ 0

Нескольких болельщиков московского «Спартака» задержали на входе на стадион в Туле в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». На одном из фанатов красно-белых была клубная майка.

«Приехали на стадион, сотрудники полиции подошли и попросили проехать с ними в отделение», — передаёт слова одного из болельщиков корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Представитель ОВД от комментариев отказался.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее стало известно, что московская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после перекрытия проезжей части и файер-шоу у стадиона «Открытие Арена», которое произошло вчера, 19 июня. Напомним, так болельщики «Спартака» провожали московский клуб на выездной матч с «Арсеналом».

Полиция возбудила уголовное дело против болельщиков «Спартака»
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