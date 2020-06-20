С 11 июля футбольные матчи во Франции смогут посещать болельщики

Начиная с 11 июля правительство Франции планирует ввести очередной этап послабления мер по борьбе с распространением коронавируса. Исходя из перечня изменений с этого дня футбольные стадионы во Франции будут открыты для посещения болельщиков, сообщает Reuters.
В первые недели после введения послаблений на стадионах не сможет присутствовать более 5 тысяч болельщиков. Со временем максимальное число фанатов на трибунах будет увеличиваться.
Напомним, чемпионат Франции стал одним и немногих европейских национальных футбольных первенств, которые после начала пандемии коронавируса были завершены досрочно. Чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен». Старт нового сезона Лиги 1 запланирован на 22 августа. За неделю до этого могут состояться финалы Кубка Франции и Кубка французской лиги.
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