«Арсенал» — «Спартак»: составы команд на матч 23-го тура чемпионата России

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Спартака» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Ковалёв, Луценко.



Запасные: Нигматуллин, Левашов, Лодыгин, Хагуш, Володько, Пантелеев, Банда, Кангва, Громыко, Аджоев, Минаев.



«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон Лукас, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Ларссон.



Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Умяров, Тиль, Шильцов, Понсе.