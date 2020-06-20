«Арсенал» — «Спартак»: составы команд на матч 23-го тура чемпионата России
Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Спартака» на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Ковалёв, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Лодыгин, Хагуш, Володько, Пантелеев, Банда, Кангва, Громыко, Аджоев, Минаев.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон Лукас, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Умяров, Тиль, Шильцов, Понсе.
- 20 июня 2020
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