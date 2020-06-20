Воспитанник «Спартака» Солтмурад Бакаев забил свой первый гол в РПЛ за «Рубин»
Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев забил первый мяч в Российской Премьер-Лиге в матче 23-го тура РПЛ. Он вывел свою команду вперёд (2:1), отправив мяч в ворота «Урала». Встреча продолжается, идёт 65-я минута матча.
20-летний Бакаев является воспитанником московского «Спартака» и братом игрока столичной команды Зелимхана Бакаева. Игроком «Рубина» он стал в январе. У красно-белых, тем не менее, есть право обратного выкупа полузащитника.
В текущем сезоне РПЛ Солтмурад провёл за «Рубин» четыре матча, в которых получил одну жёлтую карточку. Во всех случаях футболист выходил на замену, тогда как в сегодняшнем матче с «Уралом» он впервые появился в стартовом составе команды на матч чемпионата России.
- 20 июня 2020
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