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Воспитанник «Спартака» Солтмурад Бакаев забил свой первый гол в РПЛ за «Рубин»

Воспитанник «Спартака» Солтмурад Бакаев забил свой первый гол в РПЛ за «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев забил первый мяч в Российской Премьер-Лиге в матче 23-го тура РПЛ. Он вывел свою команду вперёд (2:1), отправив мяч в ворота «Урала». Встреча продолжается, идёт 65-я минута матча.

20-летний Бакаев является воспитанником московского «Спартака» и братом игрока столичной команды Зелимхана Бакаева. Игроком «Рубина» он стал в январе. У красно-белых, тем не менее, есть право обратного выкупа полузащитника.

В текущем сезоне РПЛ Солтмурад провёл за «Рубин» четыре матча, в которых получил одну жёлтую карточку. Во всех случаях футболист выходил на замену, тогда как в сегодняшнем матче с «Уралом» он впервые появился в стартовом составе команды на матч чемпионата России.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
20 июня 2020, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
1:0 Кухарчик – 7'   1:1 Кварацхелия – 39'   1:2 Бакаев – 56'
Удаления: нет / Подберёзкин – 71'
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