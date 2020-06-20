Селюк: перенеся матч «Сочи» — «Ростов», подняли бы волну возмущений в других клубах

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов» (10:1).
«Все набросились на «Сочи». Но почему-то никто не может понять простую вещь. Переносы в данной ситуации невозможны. Нет разницы, чей это был матч — «Сочи» и «Ростова» или других команд. Перенеся этот матч, клубы бы подняли волну возмущений в других клубах, «Сочи» получил бы отдых. Другими словами, не соблюдался бы спортивный принцип. Не понимаю, почему никто не придаёт этому значения», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
За «Ростов» в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Напомним, у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. Из-за этого вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.
- 20 июня 2020
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