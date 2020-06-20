Щенников: Жирков помогал мне, когда я только появился в основной команде ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» поделился мнением о лидерах петербургской команды.



«Лидер „Зенита“? Тут без вариантов. Конечно, Дзюба. Он выделяется в составе петербургского клуба даже при наличии большого числа высококлассных футболистов. Нам предстоит хорошо поработать над тем, как не дать ему забить.



Ещё отмечу защитников Ивановича и Ракицкого — это костяк «Зенита» в обороне. Юра Жирков — игрок очень высокого уровня, профессионал. Он помогал в первое время, когда я только появился в основной команде ЦСКА. И до сих пор держит высочайший уровень. При схеме 4–4–2 я был левым защитником, а он — левым полузащитником. Играть с ним было очень легко, он всегда добегал, подсказывал, понимал с полуслова», — приводит слова Щенникова официальный сайт ЦСКА.

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