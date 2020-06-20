Слуцкий — о матче «Сочи» — «Ростов»: были нарушены принципы фэйр-плей

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Сочи» в матче с «Ростовом» (10:1). За ростовскую команду выступали футболисты молодёжки.



«Думал на эту тему, и очень серьёзно. Цена каждого очка невероятно высока. Нам каждое очко достается каким-то неимоверным трудом. Мне кажется, изначально в спорте заложены иные принципы, нежели получение очков. Наверное, легко говорить со стороны. Не знаю, как бы поступил в такой ситуации, искушение всегда велико. Но были нарушены принципы фэйр-плей. Регламент мог быть не нарушен, но не всё определятся регламентирующими документами», – цитирует Слуцкого «Бизнес Online».

Напомним, в составе «Ростова» на матч 23-го тура РПЛ с «Сочи» вышли игроки младше 20 лет. Команда Валерия Карпина проиграла со счётом 1:10.