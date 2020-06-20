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Солтмурад Бакаев прокомментировал свой первый гол за «Рубин»

Солтмурад Бакаев прокомментировал свой первый гол за «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал первый гол за команду в матче 23-го тура РПЛ с «Уралом» (2:1).

«Мы правильно настраивались на матч. Но плохо пошло. Быстро пропустили, и хорошо, что гол отменили. В итоге всё равно пропустили. Не знаю, что произошло, но, считаю, мы справились с ситуацией, взяли себя в руки, стали забирать отскоки и начали правильно подготавливать атаки. Всё это в итоге привело к первому мячу.

Эмоции от гола не передать словами, просто потрясающе! Но главное — победа команды. Да, забил, приятно, но главное — 3 очка и радость наших болельщиков.

Что делал на скамейке после замены? Молился. Молился, чтобы мы обязательно выиграли и уехали из Екатеринбурга с хорошим настроением", — цитирует Бакаева «Бизнес Online».

Бакаев вывел команду вперёд (2:1) на 56-й минуте встречи.

20-летний Бакаев является воспитанником московского «Спартака» и братом игрока столичной команды Зелимхана Бакаева. Игроком «Рубина» стал в январе. У красно-белых, тем не менее, есть право обратного выкупа полузащитника.

Воспитанник «Спартака» Солтмурад Бакаев забил свой первый гол в РПЛ за «Рубин»
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