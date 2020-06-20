«Манчестер Сити» не будет делать скидку «Баварии» на трансфер Лероя Зане

Руководство «Манчестер Сити» не намерено идти на уступки в переговорах о продаже вингера Лероя Зане. Главным претендентом на 24-летнего немца является мюнхенская «Бавария», сообщает The Telegraph.

Ранее главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Зане либо будет продан нынешним летом, либо покинет клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2020/2021.

«Бавария» рассчитывает заполучить Лероя по сниженной цене — £ 30 млн (€ 33 млн), однако «горожане» не собираются расставаться с футболистом за такую сумму. Сейчас трансферная стоимость Зане оценивается в € 80 млн.

Напомним, Лерой был близок к переходу в «Баварию» прошлым летом, но потом получил разрыв крестообразной связки и сделка сорвалась. Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги тогда согласились заплатить за вингера более € 100 млн.