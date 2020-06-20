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19:00 Мск
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ЦСКА — «Зенит»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ

ЦСКА — «Зенит»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы московского ЦСКА и «Зенита» из Санкт-Петербурга назвали составы команд на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Щенников, Магнуссон, Гогуа, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Осорио, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.

Встреча состоится сегодня, 20 июня, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча ЦСКА — «Зенит».

«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ, ЦСКА (36) занимает пятое место.

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