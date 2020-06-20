ЦСКА — «Зенит»: составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского ЦСКА и «Зенита» из Санкт-Петербурга назвали составы команд на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Карпов, Набабкин, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Щенников, Магнуссон, Гогуа, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Бийол.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Осорио, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.
Встреча состоится сегодня, 20 июня, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию матча ЦСКА — «Зенит».
«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ, ЦСКА (36) занимает пятое место.
- 20 июня 2020
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