Карпин — о матче с «Сочи»: эмоции разные — от кома в горле до слёз на глазах

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от поражения в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:10).
«Эмоции разные — от кома в горле до слёз на глазах. Ребята сделали всё что могли, но ведь на поле был даже не дубль «Ростова», а ребята из академии, которые собрались за день до матча. С точки зрения игры могу оценить только так.
А всем тем, кто говорит, что «Ростов» сам виноват, у меня есть два встречных вопроса. В чём конкретно виноват «Ростов»? Какой конкретно пункт регламента «Ростов» нарушил? Тем более что не было никакого регламента — актуальную версию документа без технических ошибок мы получили из РПЛ только сегодня.
Это вообще нормально? Но наши мальчишки — молодцы, их нужно поблагодарить. Также спасибо болельщикам, которые оказали вчера самую тёплую поддержку. РПЛ поздравляю с принятием решения, благодаря которому лиге удалось сохранить спортивный принцип», — цитирует Карпина Sport24.
- 20 июня 2020
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