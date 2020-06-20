Карпин — о матче с «Сочи»: эмоции разные — от кома в горле до слёз на глазах

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от поражения в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:10).



«Эмоции разные — от кома в горле до слёз на глазах. Ребята сделали всё что могли, но ведь на поле был даже не дубль «Ростова», а ребята из академии, которые собрались за день до матча. С точки зрения игры могу оценить только так.



А всем тем, кто говорит, что «Ростов» сам виноват, у меня есть два встречных вопроса. В чём конкретно виноват «Ростов»? Какой конкретно пункт регламента «Ростов» нарушил? Тем более что не было никакого регламента — актуальную версию документа без технических ошибок мы получили из РПЛ только сегодня.

Это вообще нормально? Но наши мальчишки — молодцы, их нужно поблагодарить. Также спасибо болельщикам, которые оказали вчера самую тёплую поддержку. РПЛ поздравляю с принятием решения, благодаря которому лиге удалось сохранить спортивный принцип», — цитирует Карпина Sport24.