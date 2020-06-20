«Локомотив» на матче с «Оренбургом» поблагодарит врачей, борющихся с коронавирусом

«Локомотиве» проведёт несколько акций в знак благодарности медикам, борющимся с коронавирусом. Завтра, 21 июня, на стадионе «РЖД Арена» московская команда примет «Оренбург» в матче 23-го тура РПЛ.

«Эту игру хотим посвятить им — людям, рисковавшим своими жизнями и здоровьем, работающим без воды и отдыха, сделавшим все возможное для возвращения нормальной жизни. Кроме того, 21 июня отмечается Международный день медика.



Футболисты «Локомотива» и «Оренбурга» выйдут в специальных повязках с благодарностью медицинским работникам и футболках, которые позже мы разыграем среди врачей, посетивших игру. Обратите внимание и на игровую форму «Локо» — на футболках наших парней также будет соответствующая надпись.



На специально выделенный сектор стадиона мы пригласили поддержать «Локомотив» медицинских работников — во время остановки матча на 20-й минуте мы покажем героев на экранах стадиона. Отметим и врача команды Никиту Карлицкого — во время пандемии Никита вместе с братом вызвались помогать врачам в одной из городских больниц, где дежурили на протяжении самого тяжелого месяца.

Символический знак Карлицкому вручит главный агроном клуба Владислав Лысенко, победивший коронавирус благодаря усилиям Никиты и его коллег. Большое интервью с Никитой читайте в предматчевом журнале «Наш «Локо» и смотрите на YouТube-канале клуба.



Рады сообщить, что к акции «Спасибо врачам!» присоединился и центр спортивной медицины «ЛокоМед» — всем медицинским работникам центр готов предложить бесплатную стажировку по направлению «Спортивная медицина», — сообщает пресс-служба «Локомотива».