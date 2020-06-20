Игонин: шанс «Зенита» — в хорошей подготовке. Не знаю, как с этим дела обстояли в ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Ожидания смешанные. После такой паузы не стоит рассчитывать на очень качественный футбол. Надо быть готовым к любым развитиям событий на поле. Шанс «Зенита» — в хорошей подготовке. Игроки тренировались дистанционно, их обеспечили необходимым инвентарём. Не знаю точно, как с этим дела обстояли в ЦСКА. Но шансы «Зенита» выглядят более предпочтительными.



В случае победы «Зенита» в матче с ЦСКА вопросы о чемпионстве можно будет постепенно снимать. Одним из критериев этого являются победы над прямыми конкурентами. Это сегодня мы и сможем увидеть», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.