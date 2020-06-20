Семак: рады, что футбол вернулся. Не радует то, как он вернулся

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матче с ЦСКА прокомментировал возобновление чемпионата России.
«Рады, что футбол вернулся. Не радует то, как он вернулся. Думаю, все, кто наблюдает за рестартом чемпионата России, имеют очень много вопросов. Прежде всего — что такое контактная группа. В такой ситуации, как у „Ростова“, может оказаться абсолютно любая команда.
Мы постарались максимально насытить подготовку, но в то же время плавно подойти к первому матчу. Посмотрим, насколько сейчас физически готовы, потому что состоявшиеся матчи показали разницу в функциональной готовности. Команды, которые готовы лучше, имеют преимущество.
Стараемся максимально себя обезопасить, но все прекрасно понимают, что никто ничего гарантировать не может. Есть определённый риск. Если у себя на тренировочной базе можем проследить за безопасностью, то в отеле и при переездах риск всегда есть. Это вносит определённые коррективы. Но мы должны делать всё, что в наших силах, чтобы максимально обезопасить себя от заражения прежде всего игроков», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
- 20 июня 2020
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