Тренер «Спартака» Хинкель: общаться с Тедеско было запрещено. Мы не стали рисковать

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель дал комментарий после выездного матча 23-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:2).

«Бакаев — важный игрок для «Спартака», он доказал это весной. Но конкуренция большая, сегодня мы попросили его продержаться, сколько сможет. Когда поняли, что устал, заменили его.

Как общался с Тедеско? Это запрещено, мы должны уважать правила. Мы не стали рисковать, чтобы Тедеско не дисквалифицировали ещё на больший срок.

Много было работы, мы показали хороший результат. У «Арсенала» хорошая, атакующая команда, важно было не давать им развернуться вблизи наших ворот. Почему в итоге выпустили Соболева? По ряду позиций у нас реально были сложности, у нас очень хорошая конкуренция. Говорили с ребятами, объясняли про плотность сезона и ротацию, тем более сейчас такой плотный график.

Относительно повреждения Тиля ничего точно сказать не могу. Похоже на мышечную травму. Обследование пройдёт в Москве», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.