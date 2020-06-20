Джикия — о пенальти: привык уже к таким моментам не в пользу «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после выездного матча 23-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (3:2).
«С одной стороны, два мяча испортили настроение, с другой — не будет эйфории после 3:0. Были мысли, что Тула — неудобный соперник, у них здесь всегда сумасшедшая поддержка. Сегодня взяли три важнейших очка.
Повреждения? Всё нормально, с головой всегда проблемы были, так что терпимо. Был план чуть отойти назад, выходить в контратаки. Несколько раз хорошо получилось. Не скажу, что мы окончательно затачиваем игру на контратаках. Сегодня это связано с тяжёлым соперником, тренер решил, что стоит играть так. Как будет дальше, посмотрим.
Не понял пенальти, но привык уже к таким моментам не в пользу «Спартака». Но не будем это комментировать, главное — мы победили.
То, что скорости после 65-й минуты упали, наверное, нормально. Но было заметно, что мы отходили назад и экономили силы. Наверное, в полной мере вы не увидели, на что способен «Спартак» в плане физической готовности. После матча ребята говорят, что чувствуют себя нормально. Будем прибавлять», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 20 июня 2020
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