Юрий Ковалёв: атаки свои не забили, можно было закрывать вопросы со «Спартаком»

Полузащитник тульского «Арсенала» Юрий Ковалёв прокомментировал поражение команды в матче 23-го тура со «Спартаком» (2:3).
«Нагрузку перед рестартом перенёс нормально. Мы хорошо подготовились за тот период, что был. Сегодня не очень хорошо сыграли в обороне, в том числе и я виноват во втором голе. Атаки свои не забили в первом тайме, можно было решать и закрывать вопросы.
Разбирали игру „Спартака“ и знали, что они так будут играть — контратаки и длинные передачи. К сожалению, в обороне плохо сыграли. Такое огромное количество жёлтых, нарушений и жёстких стыков — следствие физического состояния. У „Спартака“ жёлтых побольше, поэтому мы в этом плане немного получше выглядели.
Думаю, наши два гола благоприятно повлияют в психологическом плане. Всегда приятно забивать. Хорошо, что мы проявили волевые качества и забили. Но, к сожалению, этого не хватило для победы», — передаёт слова Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 20 июня 2020
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