Источник: тест футболиста «Уфы» на коронавирус показал положительный результат
Тест игрока «Уфы» на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Имя футболиста не называется, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.
Завтра, 21 июня, у «Уфы» запланирован матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало — в 15:00 мск.
Напомним, у шести игроков «Ростова» обнаружили коронавирус. Из-за этого вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. В матче с «Сочи» за жёлто-синих играли футболисты моложе 20 лет.
«Уфа», набрав 27 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (25) — на 13-м месте.
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