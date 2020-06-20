Источник: тест футболиста «Уфы» на коронавирус показал положительный результат

Тест игрока «Уфы» на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Имя футболиста не называется, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию.

Завтра, 21 июня, у «Уфы» запланирован матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом». Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник», начало — в 15:00 мск.

Напомним, у шести игроков «Ростова» обнаружили коронавирус. Из-за этого вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. В матче с «Сочи» за жёлто-синих играли футболисты моложе 20 лет.

«Уфа», набрав 27 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (25) — на 13-м месте.