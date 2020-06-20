«Зенит» почтил память погибших от пандемии петербургских врачей
В рамках социального проекта «Вместе победим» игроки футбольного клуба «Зенит» почтили память всех погибших от коронавирусной инфекции врачей Санкт-Петербурга.
Акция памяти началась на домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Игроки стартового состава «Зенита» вышли на встречу в футболках с именами и фотографиями петербургских врачей, ушедших из жизни во время борьбы с COVID-19.
Фото можно посмотреть на странице «Зенита» в «Инстаграме».
Социальный проект продлится до окончания сезона. Сине-бело-голубые на домашних и выездных матчах вспомнят каждого медицинского сотрудника, кто ушел из жизни и кого сегодня бесспорно можно назвать героями.
«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.
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