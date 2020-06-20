Живоглядов: надо постараться обогнать «Зенит». Если не верить, то зачем вообще всё это?

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов оценил шансы московского клуба на чемпионство.
«Первые тренировки с командой выдались тяжёлыми. Было очень непривычно, пропустили два месяца. Футболисты всё это время сидели в четырёх стенах. Это, конечно, уникальный опыт. Травмы? Можем посмотреть на опыт Бундеслиги и АПЛ. Даже если взять матч «Манчестер Сити» и «Арсенала» — там уже в первом тайме было две травмы.
Конечно, риск большой. Будем надеяться, что чемпионат России и остальные лиги избегут травм. Делаем всё, чтобы их избежать: до тренировок хорошая разминка, с резинками и растяжками, после — массаж и бассейн.
Занятия на базе проходили в двухразовом режиме — всё, как на сборах. Как обычная предсезонка, только намного короче. Нам давали нагрузки по возрастающей системе, чтобы привести в оптимальное состояние. Я себя чувствую хорошо, полностью готов к возобновлению сезона. Команда подходит к рестарту в неплохих кондициях, но по товарищеским играм я бы судить не стал. Всё будет видно в официальных встречах.
Для нас каждый матч — финал. «Локомотиву» нужно сохранить второе место. Для этого надо побеждать, чтобы нас не догнали, и постараться обогнать «Зенит». Если в это не верить, то зачем вообще всё это? Будет сложно, но верю в такой расклад», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
«Зенит», набрав в 23 матчах РПЛ 53 очка, лидирует в турнирной таблице. «Локомотив» (41) занимает второе место, и у москвичей есть игра в запасе.
- 20 июня 2020
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