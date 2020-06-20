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«Боруссия» Д установила новый рекорд клуба по забитым мячам в Бундеслиге за сезон

«Боруссия» Д установила новый рекорд клуба по забитым мячам в Бундеслиге за сезон
Футбол / Германия 0

Дортмундская «Боруссия» в выездном матче предпоследнего, 33-го тура немецкой Бундеслиги обыграла «РБ Лейпциг». Финальный свисток зафиксировал счёт 2:0. Автором обоих голов стал нападающий «шмелей» Эрлинг Холанд.

В этом сезоне «Боруссия» забила уже 84 гола. Таким образом, команда Люсьена Фавра установила новый рекорд клуба по забитым мячам в немецком первенстве. Ранее лучшим показателем дортмундцев были 82 гола.

«Боруссия», набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Чемпионом нынешней кампании стала мюнхенская «Бавария», для которой этот титул стал восьмым кряду.

В последнем, 34-м туре клуб из Дортмунда на своём поле примет «Хоффенхайм». Встреча состоится 27 июня, начало — в 16:30 мск.

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