«Боруссия» Д установила новый рекорд клуба по забитым мячам в Бундеслиге за сезон

Дортмундская «Боруссия» в выездном матче предпоследнего, 33-го тура немецкой Бундеслиги обыграла «РБ Лейпциг». Финальный свисток зафиксировал счёт 2:0. Автором обоих голов стал нападающий «шмелей» Эрлинг Холанд.

В этом сезоне «Боруссия» забила уже 84 гола. Таким образом, команда Люсьена Фавра установила новый рекорд клуба по забитым мячам в немецком первенстве. Ранее лучшим показателем дортмундцев были 82 гола.

«Боруссия», набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Чемпионом нынешней кампании стала мюнхенская «Бавария», для которой этот титул стал восьмым кряду.

В последнем, 34-м туре клуб из Дортмунда на своём поле примет «Хоффенхайм». Встреча состоится 27 июня, начало — в 16:30 мск.