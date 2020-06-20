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«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛ. Малком оформил дубль

«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛ. Малком оформил дубль
Футбол / РПЛ 0

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.

Счёт открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович, отправивший мяч в ворота ЦСКА уже на 2-й минуте. Результативную передачу в свой актив записал защитник Вячеслав Караваев. Спустя семь минут преимущество сине-бело-голубых увеличил нападающий Малком. Перед свистком на перерыв Малком оформил дубль.

На 89-й минуте защитник «армейцев» Вадим Карпов получил прямую красную карточку за фол на форварде хозяев Артёме Дзюбе. В компенсированное время нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси реализовал пенальти.

«Зенит», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА (36) занимает пятое место.

В 24-м туре РПЛ сине-бело-голубые 26 июня примут в Санкт-Петербурге самарские «Крылья Советов», а «армейцы» 27 июня в Москве сыграют с «Динамо».

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
20 июня 2020, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Иванович – 2'   0:2 Малком – 9'   0:3 Малком – 45+2'   0:4 Дриусси – 90+4' (пен)
Удаления: Карпов – 89' / нет
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