«Зенит» повторил рекорд самой крупной гостевой победы над ЦСКА

Петербургский «Зенит» сегодня повторил рекорд самой крупной гостевой победы в матче с московским ЦСКА, обыграв хозяев со счётом 4:0.

В сентябре 1954 года, когда московская команда носила название ЦДСА, «Зенит» одержал крупнейшую в клубной истории победу (4:0) в выездном матче с красно-синими благодаря голам Юрия Войнова, Александра Иванова, Юрия Володина и Петра Катровского.

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Счёт открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович, отправив мяч в ворота ЦСКА уже на 2-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Вячеслав Караваев. Спустя семь минут преимущество сине-бело-голубых увеличил нападающий Малком. Перед свистком на перерыв Малком оформил дубль.



На 89-й минуте защитник «армейцев» Вадим Карпов получил прямую красную карточку за фол на форварде хозяев Артёме Дзюбе. В компенсированное время нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси реализовал пенальти.