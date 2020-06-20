Дмитрий Селюк рассказал об игроках «Динамо», у которых выявили коронавирус

Агент Дмитрий Селюк заявил, что тест полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

«У Каборе положительный тест на коронавирус, но ещё будут проверочные тесты. Но на этот момент, как я уже сказал, тест положительный. Как я понимаю, не только у него, но и у Клинтона Н'Жье. Но уверен и в курсе только относительно Шарля. Сейчас он пройдёт все проверки, процедуры, и будет видно.

Если у Шарля или Клинтона выявили COVID-19, их нужно изолировать. Остальные футболисты могут играть без каких-либо проблем. Такие ситуации были в «Кёльне» и «Ислочи». Если из-за одного-двух человек будут переносить матчи, это неправильно», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.