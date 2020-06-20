Семак — о 4:0 с ЦСКА: «Зенит» неплохо сыграл. Победили заслуженно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после выездного матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (4:0).
«Ставку на быстрый гол не делали. Нам главное, забивать и не пропускать, а временной отрезок не так важен. Мы неплохо сегодня играли, победили заслуженно.
Кузяев хорошо смотрелся на тренировках, сыграл здорово, понял то, что надо выполнять. Он набрал хорошую форму, заслуженно появился в стартовом составе. Футбол тем и интересен, что преподносит непредсказуемые результаты.
Малком действовал полезно по тому плану, который мы выбрали на игру. Он сыграл очень прилично, хотя были моменты, где можно было распорядиться мячом по-другому. То же самое касается и других футболистов.
Хотя результат для нас прекрасен, мы обращаем внимание и на качество игры», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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