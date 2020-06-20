Виктору Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников после завершения матча с «Зенитом» (0:4) сообщил, что главному тренеру команды Виктору Гончаренко стало плохо.

«Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучить человека, поднялось давление», — сказал Овчинников в эфире YouTube-канала РПЛ.

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Счёт открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович, отправив мяч в ворота ЦСКА уже на 2-й минуте. Результативную передачу сделал защитник Вячеслав Караваев. Спустя семь минут преимущество сине-бело-голубых увеличил нападающий Малком. Перед свистком на перерыв Малком оформил дубль.



На 89-й минуте защитник «армейцев» Вадим Карпов получил прямую красную карточку за фол на форварде хозяев Артёме Дзюбе. В компенсированное время нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси реализовал пенальти.

«Зенит», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА (36) занимает пятое место.