Весь состав «Динамо» сел на карантин

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» в полном составе село на карантин.
Агент Дмитрий Селюк ранее заявил, что тест полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. По его словам, у нападающего Клинтона Н'Жье также может быть коронавирус.
О заражении Н'Жье коронавирусной инфекцией сообщал телеграм-канал «РПЛ, ФНЛ, ПФЛ с пылу с жару». Тест футболиста на COVID-19 дважды дал положительный результат.
14 июня «Динамо» одержало крупную победу со счётом 4:1 в товарищеском матче со «Спартаком». Встреча проходила в закрытом режиме. В составе «Динамо» голы забивали Сергей Паршивлюк, Кирилл Панченко и Клинтон Н'Жье, который оформил дубль.
Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» пройдёт завтра, 21 июня. Начало встречи — в 20:00 мск.
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22:53Весь состав «Динамо» сел на карантин Эксклюзив
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