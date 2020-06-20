Дебютный гол Соболева и два мяча в концовке — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Спартак»

Московский «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Туре на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал форвард «Спартака» Александр Соболев, отличившийся на 44-й минуте. Для 23-летнего футболиста этот гол стал дебютным в составе красно-белых. В середине второго тайма преимущество гостей увеличил защитник Николай Рассказов. На 79-й минуте нападающий московской команды Эсекьель Понсе довёл счёт до разгромного. В компенсированное время «Арсеналу» удалось отыграть два мяча — забили форвард Евгений Луценко и хавбек Даниил Лесовой.

Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в Rutube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак», набрав 31 очко, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» (28) — восьмое.