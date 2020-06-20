Экс-футболист «Зенита»: мастерство защитников ЦСКА давно вызывает сомнения

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился своим мнением о победе сине-бело-голубых в выездном матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (4:0).

«Питерцы выиграли достаточно легко. ЦСКА не оказал никакого сопротивления. При счёте 0:3 «Зенит» перестал мощно атаковать, потому что исход матча был решён, и питерцы стали играть в своё удовольствие.

«Зенит» в целом сильнее ЦСКА и в индивидуальном плане, и в плане скамейки запасных. Это уже давно понятно. Однако будучи сильнее, «Зенит» не выигрывает некоторые матчи так легко, а здесь быстрые голы сломали игру. При счёте 0:0 ЦСКА играл бы с другим настроением, и «Зениту» пришлось бы приложить больше усилий, чтобы победить. Индивидуальное мастерство защитников ЦСКА давно вызывает сомнения. Сегодня первые два мяча были результатом грубых ошибок со стороны обороны «армейцев».

Я думаю, что ещё до карантина можно было говорить, что «Зенит» — чемпион. Должно произойти чудо, чтобы первое место заняла другая команда. Сегодня, безусловно, «Зенит» сделал ещё один большой шаг вперёд» — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.