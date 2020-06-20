Далер Кузяев: после матча с ЦСКА в раздевалке «Зенита» не было чемпионских настроений

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев дал комментарий после победы в выездном матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (4:0).
«Мы за неделю до матча наигрывали этот состав. Я вышел с первых минут, чему очень рад. Сначала было немного непривычно, потому что много пропустил. Но потихонечку, с течением игры набирал. Уже во втором тайме чувствовал себя более раскрепощённо, так что постепенно буду набирать.
Какие были задачи на игру? В первую очередь — держать центр и следить за Марио Фернандесом, его подключениями. Было непросто, пара опасных атак у них прошла. Так что, считаю, с задачей в целом команда справилась. Поздравляю с победой.
Главное, что команда победила. Это главный показатель, хотя были и ошибки. Есть над чем работать. Нет, в раздевалке чемпионских настроений не было. Мы понимаем, что впереди ещё семь игр. И про Кубок не забываем. Так что работаем, не расслабляемся», — приводит слова Кузяева пресс-служба «Зенита».
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