РФС хочет, чтобы «Динамо» отправило на матч с «Краснодаром» второй состав

Как стало известно «Чемпионату», Российский футбольный союз хочет, чтобы московское «Динамо» отправило на выездной матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» второй состав.
Ранее у игроков «Динамо» Шарля Каборе и Клинтона Н’Жье обнаружили коронавирус. Вся основная команда бело-голубых ушла на двухнедельный карантин. По информации «Чемпионата», руководство московского клуба ведёт переговоры с «Краснодаром» о переносе матча, который запланирован на завтра, 21 июня.
Напомним, из-за аналогичной ситуации «Ростов» был вынужден сыграть с «Сочи» футболистами молодёжного состава. В итоге жёлто-синие потерпели поражение со счётом 1:10.
«Краснодар», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» (30) — седьмое.
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22:53Весь состав «Динамо» сел на карантин Эксклюзив
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