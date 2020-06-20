РФС хочет, чтобы «Динамо» отправило на матч с «Краснодаром» второй состав

Как стало известно «Чемпионату», Российский футбольный союз хочет, чтобы московское «Динамо» отправило на выездной матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» второй состав.

Ранее у игроков «Динамо» Шарля Каборе и Клинтона Н’Жье обнаружили коронавирус. Вся основная команда бело-голубых ушла на двухнедельный карантин. По информации «Чемпионата», руководство московского клуба ведёт переговоры с «Краснодаром» о переносе матча, который запланирован на завтра, 21 июня.

Напомним, из-за аналогичной ситуации «Ростов» был вынужден сыграть с «Сочи» футболистами молодёжного состава. В итоге жёлто-синие потерпели поражение со счётом 1:10.

«Краснодар», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» (30) — седьмое.