Что сейчас, когда стало известно о карантине в «Динамо», делать РФС и РПЛ?

Стало известно, что московское «Динамо» в полном составе село на карантин. Завтра, 21 июня, команда должна была на выезде сыграть с «Краснодаром» в матче Российской Премьер-Лиги.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: как поступить РФС и РПЛ в этой ситуации? Среди предложенных вариантов: «Остановить чемпионат», «Доигрывать без болельщиков» и «Доигрывать, но в ближайшее время довести до ума регламент».
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» запланирован на завтра, 21 июня. Начало встречи — в 20:00 мск.
Агент Дмитрий Селюк заявлял, что тест полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. По его словам, у нападающего Клинтона Н'Жье также могли диагностировать коронавирус.
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22:53Весь состав «Динамо» сел на карантин Эксклюзив
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