Гол на 2-й минуте и дубль Малкома — в видеообзоре матча ЦСКА — «Зенит»
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 0:4.
Автором первого гола стал защитник «Зенита» Бранислав Иванович, отправивший мяч в ворота ЦСКА уже на 2-й минуте. Спустя семь минут преимущество сине-бело-голубых увеличил нападающий Малком. Перед свистком на перерыв Малком оформил дубль. В добавленное ко второму тайму время форвард питерцев Себастьян Дриусси реализовал пенальти.
Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в Rutube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
«Зенит», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА (36) занимает пятое место.
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