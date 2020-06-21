Гол на 2-й минуте и дубль Малкома — в видеообзоре матча ЦСКА — «Зенит»

«Зенит» разгромил ЦСКА в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 0:4.

Автором первого гола стал защитник «Зенита» Бранислав Иванович, отправивший мяч в ворота ЦСКА уже на 2-й минуте. Спустя семь минут преимущество сине-бело-голубых увеличил нападающий Малком. Перед свистком на перерыв Малком оформил дубль. В добавленное ко второму тайму время форвард питерцев Себастьян Дриусси реализовал пенальти.

Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в Rutube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА (36) занимает пятое место.