«Идём дальше». Дзюба прокомментировал победу в матче с ЦСКА

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о результате матча с московским ЦСКА (4:0).
«С победой! Идём дальше», — написал форвард на своей странице в «Инстаграме». Дзюба также опубликовал видео гола бразильского нападающего Малкома, забитого с его передачи.
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.
Счёт открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович, отправивший мяч в ворота ЦСКА уже на 2-й минуте. Результативную передачу в свой актив записал защитник Вячеслав Караваев. Спустя семь минут преимущество сине-бело-голубых увеличил нападающий Малком. Перед свистком на перерыв Малком оформил дубль. В компенсированное время нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси реализовал пенальти.
«Зенит», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА (36) занимает пятое место.
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