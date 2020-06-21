«Идём дальше». Дзюба прокомментировал победу в матче с ЦСКА

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о результате матча с московским ЦСКА (4:0).

«С победой! Идём дальше», — написал форвард на своей странице в «Инстаграме». Дзюба также опубликовал видео гола бразильского нападающего Малкома, забитого с его передачи.

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.



Счёт открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович, отправивший мяч в ворота ЦСКА уже на 2-й минуте. Результативную передачу в свой актив записал защитник Вячеслав Караваев. Спустя семь минут преимущество сине-бело-голубых увеличил нападающий Малком. Перед свистком на перерыв Малком оформил дубль. В компенсированное время нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси реализовал пенальти.



«Зенит», набрав 53 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, ЦСКА (36) занимает пятое место.