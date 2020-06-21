Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент РФС: у нас есть шанс очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах

Президент РФС: у нас есть шанс очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах
Футбол / РПЛ 0

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, при каких условиях на матчи РПЛ начнут пускать более 10% зрителей.

«Сейчас противников проведения матчей со зрителями практически не осталось. Конечно, соблюдение социальной дистанции 1,5 — 2 метра — очень важное требование, которое нужно соблюдать. Мы видим, что есть нарушения, но радует, что они не носят массовый характер.

Мы рассчитываем на ответственное поведение болельщиков, их сознательность. Все прекрасно понимают, что мы получили право проводить матчи со зрителями, но если нарушения будут продолжаться, то мы можем лишиться такой возможности.

Более того, если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах», — цитирует Дюкова департамент по коммуникациям РФС.

РФС хочет, чтобы «Динамо» отправило на матч с «Краснодаром» второй состав
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020