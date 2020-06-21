Президент РФС: у нас есть шанс очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, при каких условиях на матчи РПЛ начнут пускать более 10% зрителей.

«Сейчас противников проведения матчей со зрителями практически не осталось. Конечно, соблюдение социальной дистанции 1,5 — 2 метра — очень важное требование, которое нужно соблюдать. Мы видим, что есть нарушения, но радует, что они не носят массовый характер.

Мы рассчитываем на ответственное поведение болельщиков, их сознательность. Все прекрасно понимают, что мы получили право проводить матчи со зрителями, но если нарушения будут продолжаться, то мы можем лишиться такой возможности.

Более того, если матчи будут проводиться с выполнением всех требований, если регламент обеспечения безопасности и предписания Роспотребнадзора будут соблюдаться, то с улучшением эпидемиологической ситуации в стране у нас есть шансы очень скоро увеличить количество болельщиков на трибунах», — цитирует Дюкова департамент по коммуникациям РФС.