«Атлетико» обыграл «Вальядолид» и поднялся на третье место в таблице Примеры

В матче 30-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Вальядолид». Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник «Атлетико» Витоло. 30-летний футболист отправил мяч в ворота гостей на 81-й минуте. Результативную передачу в свой актив записал нападающий Диего Коста.

Беспроигрышная серия «Атлетико» в чемпионате Испании достигла восьми матчей (четыре победы и четыре ничьи). Для «Вальядолида» сегодняшнее поражение стало первым в последних трёх встречах.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Примеры. В активе мадридской команды 52 очка. «Вальядолид» (33) находится на 15-м месте.