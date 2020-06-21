«Атлетико» обыграл «Вальядолид» и поднялся на третье место в таблице Примеры
В матче 30-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Вальядолид». Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал полузащитник «Атлетико» Витоло. 30-летний футболист отправил мяч в ворота гостей на 81-й минуте. Результативную передачу в свой актив записал нападающий Диего Коста.
Беспроигрышная серия «Атлетико» в чемпионате Испании достигла восьми матчей (четыре победы и четыре ничьи). Для «Вальядолида» сегодняшнее поражение стало первым в последних трёх встречах.
«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Примеры. В активе мадридской команды 52 очка. «Вальядолид» (33) находится на 15-м месте.
Испания - Примера. 30-й тур
20 июня 2020, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Витоло – 81'
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