Зелимхан Бакаев отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:2) в матче 23-го тура чемпионата России.

«Ну что, красно-белые, всех поздравляю с долгожданным возвращением футбола и победой! Это был тяжёлый матч против хорошего соперника, но главное, как говорится, результат! Отдельно хотел бы отметить болельщиков. Мы видели их и чувствовали поддержку, как до игры, так и после неё! Спасибо Вам! Впереди у нас не менее трудные матчи, надеюсь, по воле Всевышнего, мы вас никогда не разочаруем! Дальше-больше!» — написал Бакаев в своём «инстаграме».

В результате победы «Спартак», набрав 31 очко, вышел на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой».