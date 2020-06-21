Юрген Клопп о коронавирусе: приезжая на заправку в Англии я чувствую себя инопланетянином

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение, почему Германия быстрее возвращается к нормальной жизни после пандемии коронавируса, чем Англия.
«Я лично не понимаю, почему мы начали носить маски в закрытых помещениях, таких как магазины, 15 июня, когда другие страны делали это пять или шесть недель назад. Можно спорить о том, имеет ли смысл их носить, но во всех странах, которые начали носить маски раньше, число пострадавших меньше, чем здесь, в Англии. Это правда.
«Если вы хотите войти в магазин в Германии без маски, то вам не разрешают входить. С маской для лица вы можете ходить во все магазины, которые хотите. Вы можете пойти в парикмахерскую, куда угодно. Иногда люди в магазине носят ещё больше защиты, такие как экран. Когда я приезжаю на заправку здесь, в Англии, я один в маске, и я единственный в перчатках, и я чувствую себя инопланетянином. Я не перестану делать это, пока кто-нибудь не скажет мне, что пандемия окончена», — приводит слова Клоппа Daily Mail.
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