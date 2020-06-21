Матч «Карпаты» — «Олимпик» в чемпионате Украины не состоится из-за коронавируса

Донецкий «Олимпик» сообщил, что матч с «Карпатами» в рамках 27-го тура чемпионата Украины не состоится из-за пандемии коронавируса.
«К большому сожалению, пандемия, поразившая весь мир, добралась и до нашей команды. Двое футболистов «Олимпика» сдали положительные тесты на COVID-19. Неутешительные новости застали нашу команду в Луцке, куда дончане прибыли на матч 27-го тура против Карпат. В связи с вышеизложенной информацией матч «Карпаты» — «Олимпик», запланированный на воскресенье, 21 июня, не состоится. Донецкий клуб отправится домой, где во вторник пройдёт повторное тестирование. Заболевшие ребята будут изолированы согласно медицинскому протоколу. Мы будем держать вас в курсе ситуации посредствам нашего официального сайта и соцсетей. Берегите себя и строго придерживайтесь рекомендаций МОЗ», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
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