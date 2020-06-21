Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

17-летний вратарь «Ростова» Попов обошёл «Сочи» по количеству подписчиков в «Инстаграме»

17-летний вратарь «Ростова» Попов обошёл «Сочи» по количеству подписчиков в «Инстаграме»
Футбол / РПЛ 0

17-летний голкипер «Ростова» Денис Попов обошёл «Сочи» по количеству подписчиков в «Интаграме». В матче 23-го тура чемпионата России «Ростов» проиграл «Сочи» со счётом 1:10. Попов установил новый рекорд РПЛ по количеству сейвов в отдельном матче.

Ранее сам Попов сообщал, что перед игрой с «Сочи» у него было 350 подписчиков. Сейчас на его страницу подписаны 23,4 тыс.человек. У «Сочи» в свою очередь на данный момент 19,8 тыс. подписчиков.

Напомним, за «Ростов» в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее, у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. Из-за этого вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.

Вратарь «Ростова» Попов: разбудили в шесть утра – сказали, что сегодня игра с «Сочи»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020