17-летний вратарь «Ростова» Попов обошёл «Сочи» по количеству подписчиков в «Инстаграме»

17-летний голкипер «Ростова» Денис Попов обошёл «Сочи» по количеству подписчиков в «Интаграме». В матче 23-го тура чемпионата России «Ростов» проиграл «Сочи» со счётом 1:10. Попов установил новый рекорд РПЛ по количеству сейвов в отдельном матче.

Ранее сам Попов сообщал, что перед игрой с «Сочи» у него было 350 подписчиков. Сейчас на его страницу подписаны 23,4 тыс.человек. У «Сочи» в свою очередь на данный момент 19,8 тыс. подписчиков.

Напомним, за «Ростов» в матче 23-го тура чемпионата России с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее, у шести игроков основного состава клуба из Ростова-на-Дону была выявлена коронавирусная инфекция. Из-за этого вся команда и тренерский штаб жёлто-синих вынуждены были уйти на двухнедельный карантин. «Ростов» просил о переносе встречи, но руководство «Сочи» ответило отказом.