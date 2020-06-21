Эрлинг Холанд: конечно, это отстой, что «Бавария» стала чемпионом
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал чемпионство «Баварии» в нынешнем сезоне.
«Конечно, это отстой, что «Бавария» стала чемпионом. Но сейчас всё именно так. Мы должны сделать всё, что в наших силах. И вот теперь мы обеспечили себе второе место, но старались подобраться к ним как можно ближе», — приводит слова Холанда Goal.
Напомним, «Бавария» оформила досрочное чемпионство в чемпионате Германии после победы над «Вердером» в рамках 32-го тура чемпионата Германии.
Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера Холанда составила € 20 млн. Контрактное соглашение норвежского футболиста с дортмундским клубом действует до лета 2024 года.
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