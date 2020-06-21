АЕК под руководством Карреры продлил беспроигрышную серию до 16 матчей

Греческий АЕК под руководством 56-летнего итальянского бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры вырвал ничью в домашнем матче 29-го тура греческой Суперлиги с «Арисом» — 2:2.

Беспроигрышная серия, начавшаяся с 12 января 2020 года, насчитывает уже 16 матчей – 10 побед и 6 ничьих. В матче с «Арисом» в составе АЕКа отличились экс-нападающий «Лас-Пальмаса» Серхио Араужо и бывший игрок «Рединга» Нелсон Оливейра, реализовавший пенальти.

В турнирной таблице чемпионата Греции АЕК располагается на третьем месте с 56 очками в 29 турах, уступая ПАОКу лишь по дополнительным показателям, но имеющему матч в запасе. Лидером турнира является «Олимпиакос» с 72 очками.

В оставшихся трёх турах АЕК проведёт домашний матч с «Олимпиакосом» и две гостевые встречи – с ПАОКом и «Арисом».