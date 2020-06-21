Блогер Никита Ковальчук покинул пост ассистента тренера «Сочи-М» ради работы в Европе

Основатель и бывший главный тренер ФК «КФ» Никита Ковальчук, получивший известность благодаря своим видеороликам в YouTube, покинул пост ассистента главного тренера молодёжной команды «Сочи».

«С сегодняшнего дня я покидаю команду «Сочи-М». Я благодарен руководству клуба за то, что в декабре прошлого года поверили в меня. Благодаря их рекомендации меня взяли в клуб и дали неоценимый опыт. При великолепной работе главного тренера молодёжки и всего тренерского штаба я, как и вся команда, прогрессировал огромными шагами. Тот опыт, то доверие, те знания, которыми со мной делились, позволили мне привлечь к себе внимание именно как к начинающему тренеру и специалисту. Я покидаю команду готовым, и за меня моим учителям точно не будет стыдно. Я очень рад, что обрёл в команде не только хороших товарищей, но и настоящих наставников. Что ещё более приятно, мы остаёмся друзьями, и я всегда могу обратиться за советом. Я уверен, что команда продолжит готовить талантливых футболистов, которые получат свой шанс в основной команде.

Я никогда не скрывал, что хочу работать в Европе. И всегда говорил, что нельзя довольствоваться малым. Этому кредо я и следую. Мой новый клуб будет пробовать свои силы в Еврокубках и бороться за самые высокие места, а я буду учиться и работать уже с основной командой.

Где? Вы узнаете в понедельник в официальном заявлении клуба и у меня в соцсетях. До этого момента я перезаряжу свои батарейки и приготовлюсь к новому шагу. Потому что красиво говорить — это круто, но делать — намного круче!» — сообщил Ковальчук на своей странице в «Инстаграме».