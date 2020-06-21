Лесовой — о следующей игре с «Ростовом»: лететь в Ростов-на-Дону не страшно

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой поделился своим мнением о следующей, гостевой игре 24-го тура, — с «Ростовом».

«Если говорить о следующей игре, с «Ростовом», то лететь в Ростов-на-Дону не страшно. У нас прекрасный медицинский штаб. Чтобы обезопасить нас, клуб прикладывает максимум усилий. Наше дело — играть. Нам пока никто ничего не говорил по поводу этой игры, готовимся и двигаемся вперёд», — сказал Лесовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

За «Ростов» в матче с «Сочи» играли футболисты моложе 20 лет. Ранее у шести игроков основного состава жёлто-синих была выявлена коронавирусная инфекция. В связи с этим вся команда и тренерский штаб вынуждены были уйти на двухнедельный карантин.



Напомним, московский «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В добавленное время арбитр назначил пенальти в ворота москвичей за фол против Лесового.