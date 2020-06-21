«Ростов» поборется с «Лиллем» за 18-летнего форварда из Македонии

18-летний нападающий македонских «Работничков» Давид Тошевски попал в сферу интересов «Ростова», сообщает gol.mk.

По данным источника, в услугах форварда заинтересован и французский «Лилль», который уже направил предложение в македонский клуб. Сообщается, что «Ростов» готов заплатить за игрока больше, чем клуб из Франции.

Тошевски — воспитанник «Работничков». Игрок перешёл из молодёжной в основную команду летом 2019 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл 21 матч в чемпионате Македонии, стал автором пяти забитых мячей и отдал три результативные передачи.

«Ростов», набрав 38 очков в 23 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, которую возглавляет «Зенит» (50).