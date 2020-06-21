Арнор Сигурдссон извинился перед болельщиками ЦСКА за поражение в матче с «Зенитом»

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:4).



«В первую очередь хотел бы извиниться перед нашими болельщиками. Неприемлемо играть так, как мы играли. Допустили много глупых ошибок. Что ещё можно сказать после такой ужасной игры? Может быть, нам нужно было сохранять спокойствие, действовать более осторожно. А мы понеслись вперёд большими силами, и соперники нас грамотно ловили на этом. «Зенит» лидирует в чемпионате, у них сейчас лучшая команда. Если мы ошибаемся, они наказывают за это. А ошибались мы много, и они использовали это против нас.



Мы сильно расстроены после матча, но уже завтра нужно начинать думать о следующем. Это футбол. Мы играли из рук вон плохо. Нужно спросить себя, почему так произошло. Фанаты здорово нас поддерживали, но мы выглядели отвратительно. Постараемся собраться с силами, переломить ход событий и порадовать болельщиков», — приводит слова Сигурдссона официальный сайт ЦСКА.

Быстров: у ЦСКА было на замене 1-2 человека живых, а у «Зенита» все 22 примерно равны