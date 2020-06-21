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12 лет назад сборная России обыграла нидерландцев в четвертьфинале Евро-2008

12 лет назад сборная России обыграла нидерландцев в четвертьфинале Евро-2008
Футбол / Сборная России 0

Ровно 12 лет назад, 21 июня 2008 года, сборная России под руководством Гуса Хиддинка одержала победу в четвертьфинальном матче Евро-2008 со сборной Нидерландов со счётом 3:1.

Российский нападающий Роман Павлюченко открыл счёт на 56-й минуте. В конце второго тайма форвард соперника Руд ван Нистелрой забил ответный мяч и перевёл встречу в дополнительное время. На 112-й минуте Дмитрий Торбинский вывел сборную России вперёд, а через четыре минуты Андрей Аршавин поставил окончательную точку в матче.

В полуфинале российские футболисты завершили выступление на турнире, уступив со счётом 0:3 сборной Испании, которая позже одержала победу в финальном матче чемпионата Европы 2008 со сборной Германии (1:0).

ЧЕ-2008 - финальный раунд. 1/4 финала
21 июня 2008, суббота. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 3
ДВ
Россия
0:1 Павлюченко – 56'   1:1 ван Нистелрой – 86'   1:2 Торбинский – 112'   1:3 Аршавин – 116'
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