12 лет назад сборная России обыграла нидерландцев в четвертьфинале Евро-2008
Ровно 12 лет назад, 21 июня 2008 года, сборная России под руководством Гуса Хиддинка одержала победу в четвертьфинальном матче Евро-2008 со сборной Нидерландов со счётом 3:1.
Российский нападающий Роман Павлюченко открыл счёт на 56-й минуте. В конце второго тайма форвард соперника Руд ван Нистелрой забил ответный мяч и перевёл встречу в дополнительное время. На 112-й минуте Дмитрий Торбинский вывел сборную России вперёд, а через четыре минуты Андрей Аршавин поставил окончательную точку в матче.
В полуфинале российские футболисты завершили выступление на турнире, уступив со счётом 0:3 сборной Испании, которая позже одержала победу в финальном матче чемпионата Европы 2008 со сборной Германии (1:0).
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